Военкор показал российских солдат, уничтоживших первый танк Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Танк Challenger 2

Военный корреспондент Семен Пегов нашел российских военнослужащих, уничтоживших первый британский танк Challenger 2 в зоне специальной военной операции. Он побеседовал с бойцами, опубликовав интервью в своем Telegram-канале Wargonzo. Как утверждает один из солдат, танк Вооруженных сил Украины подбила батарея, собранная из добровольцев, мобилизованных и контрактных военнослужащих.

Ранее Пегов раскрыл некоторые детали уничтожения первого британского танка Challenger 2 в зоне СВО. По его словам, он был подбит бойцами 71-го полка 58-й армии Вооруженных сил России из советской гаубицы Д-20. Однако подробности о подразделении, уничтожившем машину, не уточнялись. Журналисту удалось отыскать его и уточнить все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что танк был уничтожен одной артиллерийской батареей при поддержке десантников. Танку выбили гусеницу с шестого выстрела из орудия.

После этого десантники доделали свое героическое дело, — добавил Пегов, уточнив, что солдаты использовали для полного уничтожения танка ПТРК.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российская армия уничтожила по меньшей мере два британских танка Challenger 2 на территории региона. При этом он не стал комментировать действия военных.