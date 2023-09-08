Военкор опубликовал фото новой партии БМП-3 перед отправкой в зону СВО Поддубный показал новую партию БМП-3 перед отправкой в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМП-3

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в Telegram-канале фото боевых машин пехоты, готовящихся к отправке в зону спецоперации. Новая партия соответствующего вооружения поступила в войска ВС РФ лишь недавно, уточнил он.

В войска поступила партия новых боевых машин пехоты БМП-3. В ближайшее время бронемашины будут поставлены в зону СВО, — написал Поддубный.

Ранее на вооружение российской армии поступили новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ». По словам Поддубного, их начали выпускать серийно. Комплекс может быть интегрирован в систему любой ПВО.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об увеличении в 1,8 раза количества закупаемого оружия и техники в 2023 году. Он выразил благодарность всем, кто задействован в соответствующем процессе. По словам министра, порой сотрудники работают круглые сутки без выходных.

Шойгу также добавил, что поставки беспилотников типа «Орлан» выросли в 53 раза. Дроны ведут круглосуточную работу, оцениваемую экспертами как очень эффективная. Поставки танков Т-72 и Т-90 тем временем были увеличены в 3,6 раза. Закупки боеприпасов удалось нарастить более чем в 10 раз, указал министр.