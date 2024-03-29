Военэксперт рассказал про опасности для российских срочников Военэксперт Дандыкин: срочники ВС РФ отражают атаки на границе с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты, проходящие срочную службу, несут ее в том числе и на опасных участках границы с Украиной, которые подвергаются рейдам диверсантов, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, таких призывников меньшинство.

В частях прикрытия границы с Украиной — а это Брянская, Курская и Белгородская области — служат срочники. Их немного, основная часть призывников будут служить в местах дислокации своих соединений, расположенных на отдалении от границы. Впоследствии их планируется призывать в пограничные части, но, как мне известно, этого призыва это не касается, — заявил Дандыкин.

По мнению эксперта, необходимо создавать стимулы, вводить поощрения для тех срочников, что защищают границу с Украиной, в том числе от рейдов диверсантов. Он добавил, что такие меры уже прорабатываются. По словам аналитика, срочникам необходимо также будет предоставить статус ветеранов и все соответствующие льготы.

Ранее заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах России. По его словам, исключения составят некоторые районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, где граждан призывают на службу с 1 ноября по 31 декабря. Вице-адмирал подчеркнул, что с 16 апреля заработает прямая телефонная линия, где специалисты будут отвечать на все вопросы граждан, касающиеся призыва на военную службу.