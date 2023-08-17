Военэксперт рассказал, как ВС РФ будут применять новейшее оружие в зоне СВО Эксперт Баранец: новое вооружение можно использовать в наступлении и для обороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виды вооружений, которые представлены на форуме «Армия-2023», частично можно отнести к новым, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он добавил, что они могут применяться, как в наступлении, так и в обороне.

Абсолютно новых вооружений на форуме представлено очень немного и главного испытания войной они не прошли. Вообще любое вооружение можно использовать и в наступлении, и для обороны, грань тут очень тонкая. Но мы готовимся ко всем вариантам развития событий, — заявил он.

Баранец также сообщил, что из представленных вооружений, например, САУ «Мальву» радикально усовершенствовали, включая механизмы заряжения, вес снаряда, точность и дальность пушки. Также усовершенствована беспилотная машина «Зубило», но во время боевых действий ее еще не испытывали. По словам Баранца, часть представленных вооружений в скором времени может выйти на поле боя.

До этого сообщалось, что форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он осмотрел новое вооружение для истребителей Су-57, а также выступил на церемонии открытия мероприятия. В частности, министр оценил западную военную технику, которая сейчас поставляется Украине. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось далеко не безупречным.