Военэксперт предрек ПВО России «жаркую работу» из-за планов Украины по БПЛА Военный эксперт Матвийчук: Украина максимум сможет получить 1,5 тысячи БПЛА

Фото: МО РФ

ЗРК «Бук-М3»

Украина максимум сможет получить 1,5 тысячи БПЛА вместо ранее анонсированных Киевом 200 тысяч, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, российским системам ПВО предстоит жаркая работа, так как ВСУ решили перенести террористическую деятельность на территорию России. Однако он предположил, что у украинской армии не хватит сил перейти в контрнаступление.

200 тысяч БПЛА им нужны с дальностью более 500–600 км. Нашим ребятам из ПВО предстоит жаркая работа. ВСУ решили свою террористическую деятельность полностью перенести на территорию России. Какое там наступление, нет у них сил перейти в наступление, это словесная шелуха, сотрясание воздуха. Может быть, где-то они смогут что-то сделать, атаковать, крикнуть [националистический лозунг Украины], на это их хватит. Но получат они максимум 1,5 тысячи БПЛА откуда-нибудь из Европы, но никак не 200 тысяч, — сказал Матвийчук.

Ранее он отметил, что намерение Киева закупить для ВСУ до 200 тысяч БПЛА совершенно нереально. По его мнению, у украинских властей не хватит средств на такую закупку и даже Белый дом им в этом не поможет.

О планах Киева по закупке беспилотников заявил ранее глава службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь. Он подчеркнул, что около 30 компаний занимаются серийным производством дронов на Украине. Щиголь рассказал о подписании контрактов на две тысячи БПЛА.