Военэксперт объяснил, почему нельзя верить заявлениям Киева о прорыве ВСУ Военэксперт Суконкин заявил, что сообщения Киева о прорыве не означают успех армии ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Сообщения украинской стороны о продвижении ВСУ на несколько километров не свидетельствуют об успешных действиях армии Украины, поскольку бойцам необходимо для начала прорвать линию обороны, которых может быть несколько, таким мнением поделился с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он объяснил, что в современной военной науке понятие прорыв означает продвижение минимум на 15 км, а сколько у российских сил линий обороны «мы не знаем и не должны знать».

Я бы сильно не реагировал на сообщения Киева о продвижении ВСУ на два километра в глубину или на сколько-то еще. В военной науке есть понятие: эшелонированная оборона, есть боевой устав, — рассказал он.

Суконкин пояснил, что при наступлении противник сначала натыкается на боевое охранение, начинает выстраиваться в боевые порядки, а по ним уже начнут наносить артиллерийские и авиа удары. По его словам, бои на таких рубежах являются только началом и это даже не передовая позиция. Кроме того, атакующего противника заметят еще на этапе разведки боем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости отложить контрнаступление, так как ВСУ нужно больше западной военной помощи, а также времени для подготовки.

Между тем, Минобороны России опровергло сообщения ряда военных коррреспондентов о прорывах 12 мая российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.