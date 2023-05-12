Военэксперт объяснил массовые сообщения военкоров о начале наступления ВСУ Военэксперт Суконкин связал сообщения о наступлении ВСУ с желанием военкоров первыми дать информацию

Фото: Министерство обороны Украины

Причиной массовых сообщений от разных военкоров о начале украинского контрнаступления может быть обычное человеческое ожидание, что ВСУ в ближайшее время пойдут вперед, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, любой журналист пытается первым донести информацию о чем-то глобальном и каждый из военкоров пытается найти доказательства ожидаемого события, в том числе на фоне новостей про Артемовск.

Думаю, это обычное человеческое ожидание, что вот-вот [Украина начнет наступление]. Поэтому все склонны придавать большие масштабы небольшим событиям, пытаясь их опередить, — сказал он.

Вечером 11 мая лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о крупномасштабном контрнаступлении Киева на Запорожском направлении. Он уточнил, что в оперативном порядке удалось связаться с некоторыми из тех, кто «стоит на защите этих рубежей». Они также не подтвердили информацию, распространенную в интернете.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.