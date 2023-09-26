Военэксперт Леонков заявил о необходимости увеличить число военнослужащих

Фото: МО РФ

Военная спецоперация на Украине свидетельствует о необходимости не только развивать и улучшать боевую мощь России, но и увеличивать количество контрактников, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, страны Запада продолжают придерживаться агрессивной антироссийской позиции, угрозы для границ России при этом продолжают нарастать.

СВО показала, что нам необходимо не только развивать и улучшать боевую мощь, но и увеличивать количество контрактников. К сожалению, угрозы для наших границ растут, Запад не меняет агрессивную антироссийскую риторику и пытается решать все только с позиции силы, прикрываясь словами о сдерживании России, — сказал он.

Леонков отметил, что Россия делает ставку на качественные изменения ее Вооруженных сил и это требует улучшения уровня боевой подготовки личного состава. По его мнению, особое внимание необходимо уделять воздушно-десантным войскам, которым ставятся самые тяжелые задачи в тылу противника.

Ранее отмечалось численное преимущество вооружения противника, но мы сделали ставку на качественные изменения вооруженных сил. Мы будем воевать не численностью, а качеством, но это требует улучшения уровня боевой подготовки личного состава, — заявил военэксперт.

Картаполов ранее оценил перспективы создания полностью контрактной армии в России. По его словам, число контрактников растет, однако это не означает, что необходимость в призывниках и мобилизованных отпадет. Это обусловлено тем, что стране необходим мобилизационный резерв из подготовленных граждан.