Внутренние паспорта граждан Украины будут по-прежнему действовать на территории России после 1 марта. Однако украинское правительство будет требовать от граждан при поездках в РФ использовать загранпаспорта. Об этом
Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции, — привели сообщение пресс-службы ведомства в ТАСС.
Отмечается, что несмотря на запрет властей Украины на использование национальных паспортов на территории РФ, украинцы смогут и после 1 марта получать услуги в сфере миграции в России с помощью внутренних паспортов граждан Украины.
Ранее NEWS.ru писал, что украинцам и белорусам упростят процедуру получения российского гражданства. Новые поправки к законам позволят им становиться гражданами России без собеседования на признание носителями русского языка.
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