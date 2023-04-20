ВМФ может лишиться «Петра Великого»: Путин и Медведев на борту крейсера

Фото: Министерство обороны РФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» выходит в Баренцево море

Стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. 20 апреля об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в военно-морской сфере. В разное время на борту знаменитого ракетоносца были лидеры России Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев.

По информации источника, причиной такого решения могут стать серьезные финансовые затраты при ремонте и модернизации корабля. Предположительно, пока данный вопрос «находится в проработке». Источник отметил, что «опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК „Адмирал Нахимов“ показал, что это очень затратно». Однако официального подтверждения данной информации не было.

«Петр Великий» — флагман Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначение крейсера — поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону.

Между тем появились сообщения, что в случае вывода «Петра Великого» из состава Военно-морского флота России его имя может получить стратегический атомный подводный ракетоносец проекта 955А «Борей-А». Но и эта информация публикуется со ссылками на источники в военно-морской сфере, официального подтверждения не поступало.

Фото знаменитого ракетоносца «Петр Великий» — в галерее NEWS.ru.