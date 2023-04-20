Стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. 20 апреля об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в военно-морской сфере. В разное время на борту знаменитого ракетоносца были лидеры России Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев.

По информации источника, причиной такого решения могут стать серьезные финансовые затраты при ремонте и модернизации корабля. Предположительно, пока данный вопрос «находится в проработке». Источник отметил, что «опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК „Адмирал Нахимов“ показал, что это очень затратно». Однако официального подтверждения данной информации не было.

«Петр Великий» — флагман Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначение крейсера — поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону.

Между тем появились сообщения, что в случае вывода «Петра Великого» из состава Военно-морского флота России его имя может получить стратегический атомный подводный ракетоносец проекта 955А «Борей-А». Но и эта информация публикуется со ссылками на источники в военно-морской сфере, официального подтверждения не поступало.

Фото знаменитого ракетоносца «Петр Великий» — в галерее NEWS.ru.

Крейсер «Петр Великий» у достроечной стенки АО «Балтийский завод», 1994 год

Фото: Сергей Смольский/Фотохроника ТАСС

Крейсер «Петр Великий» у достроечной стенки АО «Балтийский завод», 1994 год

Тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Петр Великий» в доке открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург», 1996 год

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Петр Великий» в доке открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург», 1996 год

Борис Ельцин во время посещения тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 1996 год

Фото: Александра Чумичев/ТАСС

Борис Ельцин во время посещения тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 1996 год

Александр Лукашенко на российском атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 1998 год

Фото: Семен Майстерман /ТАСС

Александр Лукашенко на российском атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 1998 год

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» поставлен в ремонт в док судоремонтного завода в поселке Росляково, 2004 год

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» поставлен в ремонт в док судоремонтного завода в поселке Росляково, 2004 год

Владимир Путин наблюдает за маневрами Северного флота в Баренцевом море с атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2005 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин наблюдает за маневрами Северного флота в Баренцевом море с атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2005 год

Праздничный митинг, приуроченный к 65-й годовщине победы над фашистской Германией, прошел на атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 2010 год

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Праздничный митинг, приуроченный к 65-й годовщине победы над фашистской Германией, прошел на атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 2010 год

Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Анатолий Сердюков на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», с которого они наблюдали за учениями «Восток-2010»

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Анатолий Сердюков на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», с которого они наблюдали за учениями «Восток-2010»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2016 год

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2016 год

На Северном флоте проверили готовность экипажа тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» к выходу в море

Фото: Министерство обороны РФ

На Северном флоте проверили готовность экипажа тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» к выходу в море

Возвращение тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморск после участия в Главном Военно-Морском параде, 2017 год

Фото: Министерство обороны РФ

Возвращение тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморск после участия в Главном Военно-Морском параде, 2017 год

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в холодных водах Северной Атлантики

Фото: Министерство обороны РФ

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в холодных водах Северной Атлантики

130 мм корабельная автоматическая пушка АК-130 тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»

Фото: Министерство обороны РФ

130 мм корабельная автоматическая пушка АК-130 тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий», 2021 год

Фото: Министерство обороны РФ

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий», 2021 год