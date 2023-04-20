Стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. 20 апреля об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в военно-морской сфере. В разное время на борту знаменитого ракетоносца были лидеры России Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев.
По информации источника, причиной такого решения могут стать серьезные финансовые затраты при ремонте и модернизации корабля. Предположительно, пока данный вопрос «находится в проработке». Источник отметил, что «опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК „Адмирал Нахимов“ показал, что это очень затратно». Однако официального подтверждения данной информации не было.
«Петр Великий» — флагман Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначение крейсера — поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону.
Между тем появились сообщения, что в случае вывода «Петра Великого» из состава Военно-морского флота России его имя может получить стратегический атомный подводный ракетоносец проекта 955А «Борей-А». Но и эта информация публикуется со ссылками на источники в военно-морской сфере, официального подтверждения не поступало.
Фото знаменитого ракетоносца «Петр Великий» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Смольский/Фотохроника ТАСС
Крейсер «Петр Великий» у достроечной стенки АО «Балтийский завод», 1994 год
Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Петр Великий» в доке открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург», 1996 год
Фото: Александра Чумичев/ТАСС
Борис Ельцин во время посещения тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 1996 год
Фото: Семен Майстерман /ТАСС
Александр Лукашенко на российском атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 1998 год
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» поставлен в ремонт в док судоремонтного завода в поселке Росляково, 2004 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Путин наблюдает за маневрами Северного флота в Баренцевом море с атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2005 год
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Праздничный митинг, приуроченный к 65-й годовщине победы над фашистской Германией, прошел на атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 2010 год
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Анатолий Сердюков на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», с которого они наблюдали за учениями «Восток-2010»
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2016 год
Фото: Министерство обороны РФ
На Северном флоте проверили готовность экипажа тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» к выходу в море
Фото: Министерство обороны РФ
Возвращение тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморск после участия в Главном Военно-Морском параде, 2017 год
Фото: Министерство обороны РФ
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в холодных водах Северной Атлантики
Фото: Министерство обороны РФ
130 мм корабельная автоматическая пушка АК-130 тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»