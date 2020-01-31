Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в российских регионах планируют запретить высаживать детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда.
Соответствующий законопроект был принят Законодательным собранием Нижегородской области. Турчак в беседе с «Интерфаксом»
Ранее NEWS.ru писало, что Минпросвещения определило порядок перехода школьников на семейное обучение. В документе указано, что принимать решение смогут родители школьника или его представители, но только с согласия ребёнка.
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