https://static.news.ru/photo/a3a1d286-444f-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в российских регионах планируют запретить высаживать детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда.

Соответствующий законопроект был принят Законодательным собранием Нижегородской области. Турчак в беседе с «Интерфаксом» подчеркнул , что такие законы «будут приняты во всех без исключения» регионах.

Ранее NEWS.ru писало, что Минпросвещения определило порядок перехода школьников на семейное обучение. В документе указано, что принимать решение смогут родители школьника или его представители, но только с согласия ребёнка.