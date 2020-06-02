Путин: власти и медики результативно действуют в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5a28458-a4ca-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Властям России и медикам удается действовать результативно в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Свою позицию он высказал в ходе онлайн-совещания, посвящённого плану восстановления экономики.

Глава государства отметил, что «динамика изменений в мире нарастает». Вместе с тем, чтобы отвечать на такие вызовы, важно прилагать усилия профессионально и выверенно.

В борьбе с коронавирусом нам пока в целом удаётся действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности нашим медикам. Ну и должен отметить, правительство действовало своевременно, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в ходе восстановления профильной работы медицинских учреждений. Документ подразумевает постепенное освобождение помещений от пациентов с коронавирусом, писал NEWS.ru.