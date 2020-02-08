https://static.news.ru/photo/597d2b40-4af5-11ea-9b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/revizorro_tv

Совладелица кафе-бара «Блюз» в Туле Алла Данилова заявила, что съёмочная группа популярной передачи «Ревизорро» на телеканале «Пятница» принесла испорченные продукты с собой.

Выключая камеры, оскорбляли нас всех, а включали, когда мы им парировали на их оскорбления, — пожаловалась женщина.

По словам бизнесвумен, ведущая Ксения Милас выдала принесённые продукты за найденные в кафе. Данилова добавила, что обратится в правоохранительные органы и суд по поводу распространения в передаче недостоверной информации.

В других городах всё это так же снято, под копирку. Это отравление жизни людям, которые что-то создают. Я не говорю, что все идеальны: везде, где ни копни, что-нибудь найдется, начиная от магазина и заканчивая какой-нибудь базой или рестораном, — подытожила совладелица кафе в беседе с порталом Myslo.

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