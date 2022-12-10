«Вкусвилл» сообщил об утечке персональных данных клиентов Во «Вкусвилл» подтвердили сообщения об утечке персональных данных клиентов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ряд персональных данных клиентов сети «Вкусвилл» оказался в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ритейлера. Ранее информация об утечке появилась в Telegram-каналах. В компании уточнили, что об инциденте стало известно в ночь с 8 на 9 декабря.

Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и е-мейлы, даты и суммы заказов и последние 4 цифры номера банковской карты, — говорится в сообщении ритейлера.

Во «Вкусвилл» уточнили, что уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы. В компании подчеркнули, что имена, адреса и платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. Расследование инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что данные из корпоративного справочника «Билайна» оказались в открытом доступе. В компании отметили, что персональной информации клиентов ничто не угрожает. Сотрудники «Билайна» начали расследование инцидента.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных в России может быть ужесточена. Глава государства отметил, что нужно проработать предложение об оборотных штрафах для компаний за утечку данных. По словам Путина, решение об ужесточении санкций должно быть взвешенным, так как необходимо одновременно защитить интересы граждан и не создать препятствий для развития «очень нужных для государства информационных технологий»