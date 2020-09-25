Вирусолог назвал причину нового всплеска заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eef33054-ff0c-11ea-bea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всплеск числа заражений коронавирусом среди россиян связан с тем, что граждане не соблюдают либо формально относятся к противоэпидемическим рекомендациям Роспотребнадзора. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что единственный источник инфекции — это люди, носители вируса.

Если вы дистанцируетесь, если вы в людных местах используете маски, если вы моете часто руки, если вы по возможности соблюдаете режим самоизоляции, инфекция не должна сильно развиваться. Если вы относитесь к этому наплевательски — вот вам и причина, [заболеваемость] будет расти, — цитирует Альтштейна РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру.

При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены.

Утром 25 сентября официальная статистика впервые за три месяца показала больше 7 тысяч случаев инфицирования граждан.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не подвержена второй волне пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что в стране продолжается первая. В свою очередь в Минздраве ситуацию с ростом заболеваемости назвали ожидаемой. Увеличение числа заражений инфекцией, по данным ведомства, наблюдается лишь в некоторых регионах страны.