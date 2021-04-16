Вильфанд рассказал, чего не стоит ждать от этого лета

https://static.news.ru/photo/064a30f4-9ca7-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящим летом россиянам не стоит ожидать равномерной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Москве 24» он пояснил , что в течение всего сезона будут проявляться как вспышки тепла и засушливой погоды, так и периоды похолодания и дождей.

Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет, — подчеркнул метеоролог.

При этом Вильфанд успокоил россиян, сообщив, что, несмотря ни на что, лето 2021 года ожидается нехолодным. Так, в умеренных широтах европейской России, включая Московский регион. температурный режим ожидается в пределах или выше нормы.

Засухи ожидать не стоит, однако и переизбытка влаги также не будет, сказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в регионы Центрального федерального округа со следующего вторника, 20 апреля, придут обложные дожди и облачная погода. Об этом писал NEWS.ru.