Вильфанд рассказал, чего не стоит ждать от этого лета

Предстоящим летом россиянам не стоит ожидать равномерной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью «Москве 24» он
Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет, — подчеркнул метеоролог.
При этом Вильфанд успокоил россиян, сообщив, что, несмотря ни на что, лето 2021 года ожидается нехолодным. Так, в умеренных широтах европейской России, включая Московский регион. температурный режим ожидается в пределах или выше нормы.
Засухи ожидать не стоит, однако и переизбытка влаги также не будет, сказал специалист.
Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в регионы Центрального федерального округа со следующего вторника, 20 апреля, придут обложные дожди и облачная погода. Об этом писал NEWS.ru.