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Вильфанд рассказал, чего не стоит ждать от этого лета

05:45, 17 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящим летом россиянам не стоит ожидать равномерной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Москве 24» он пояснил, что в течение всего сезона будут проявляться как вспышки тепла и засушливой погоды, так и периоды похолодания и дождей.

Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет, — подчеркнул метеоролог.

При этом Вильфанд успокоил россиян, сообщив, что, несмотря ни на что, лето 2021 года ожидается нехолодным. Так, в умеренных широтах европейской России, включая Московский регион. температурный режим ожидается в пределах или выше нормы.

Засухи ожидать не стоит, однако и переизбытка влаги также не будет, сказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в регионы Центрального федерального округа со следующего вторника, 20 апреля, придут обложные дожди и облачная погода. Об этом писал NEWS.ru.

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