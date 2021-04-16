Погода станет скучной: россиян ждут затяжные дожди на грядущей неделе

В регионы Центрального федерального округа со следующего вторника, 20 апреля, придут обложные дожди и облачная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью ТАСС Вильфанд
Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливой, причём это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной, — сообщил метеоролог.
При этом Вильфанд отметил, что температура останется в пределах климатической нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, каким будет лето в России. Об этом писал NEWS.ru.