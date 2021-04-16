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Россия

Погода станет скучной: россиян ждут затяжные дожди на грядущей неделе

03:44, 17 апреля 2021
Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В регионы Центрального федерального округа со следующего вторника, 20 апреля, придут обложные дожди и облачная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС Вильфанд рассказал, что со следующей недели в Центральной России начнётся резкое изменение характера погоды.

Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливой, причём это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной, — сообщил метеоролог.

При этом Вильфанд отметил, что температура останется в пределах климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, каким будет лето в России. Об этом писал NEWS.ru.

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