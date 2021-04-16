Погода станет скучной: россиян ждут затяжные дожди на грядущей неделе

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости. О владении домами или земельными участками за границами родины сообщили в своих декларациях за 2020 год только пять членов Совета Федерации. Данные размещены на сайте государственной структуры.

У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости. О владении домами или земельными участками за границами родины сообщили в своих декларациях за 2020 год только пять членов Совета Федерации. Данные размещены...