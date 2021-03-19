Вильфанд назвал сроки потепления в европейской части России

https://static.news.ru/photo/f80c3cce-8942-11eb-bc3a-96000091f725_660.jpg Фото: Erhard Nerger/imagebroker.com/Global Look Press

С понедельника в Центральной России начнётся потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в первой половине наступающей недели в центре европейской части страны температуры начнут медленно повышаться с нулевой отметки — она установится в эти выходные.

В понедельник около +2-3 градусов, во вторник так же, в среду +4-5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчётам, +5–7 градусов. <...> Но во вторник ночные температуры −2–8, <...> в ночь на среду −5–10. Амплитуда растёт, — поведал синоптик.

При этом ночами столбики термометров продолжат опускаться ниже нулевой отметки.

Сумасшедшего тепла не видно, — предупредил Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам синоптика, во второй половине воскресенья атмосферное давление в центре европейской части страны окажется ниже нормы на 10–15 миллиметров ртутного столба. Причиной этого станет циклон. Также с атмосферным фронтом придут осадки и снег.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно менять резину на автомобиле. Об этом писал NEWS.ru.