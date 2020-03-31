https://static.news.ru/photo/19a4a0c0-73d1-11ea-9624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во всех регионах страны температура воздуха в апреле будет нормальной или выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В европейской части страны теплее будет на северной её половине, а Поволжье, Урал, Западную и Среднюю Сибирь, а также Чукотку и Приморский край ждут температуры выше нормы. Однако таких температурных аномалий, как зимой и в марте, когда они составляли 6-8 градусов, больше не ожидается, передаёт РИА Новости.

Мы говорим, что температура будет выше нормы, но не так значительно, — спрогнозировал синоптик.

Дефицит осадков ожидается в Забайкалье, Бурятии и части Иркутской области, а избыток — на севере Западной и Средней Сибири, северо-западе ДФО, на Алтае и в Кировской области.

Как писал NEWS.ru ранее, снежный покров в Москве должен растаять уже к субботе, 4 апреля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.