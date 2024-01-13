Великая реформа Александра II: почему России не уйти от воинского призыва

Фото: Duschek Franz/Public domain/wikipedia/commons

Александр II со своей гвардией в Болгарии в 1877 году

13 января исполняется ровно 150 лет с момента введения всеобщей воинской повинности в России, которая стала одной из великих реформ императора Александра II. В чем значение этого шага для истории, чем сегодня отличаются Вооруженные силы России от царской армии и есть ли у ВС РФ перспектива когда-то полностью отказаться от призывной системы? Об этом — в материале NEWS.ru.

Зачем России понадобилась всесословная воинская повинность

Устав о всеобщей воинской повинности, подписанный императором Александром II, вступил в силу 13 января (1 января по старому стилю) 1874 года. Этот документ можно назвать по-настоящему революционным — он полностью менял порядок комплектования российской армии.

Фото: Government of Russian Empire/Public domain/wikipedia/commons Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности, 1884 год

До этого более полутора веков войска пополнялись за счет рекрутчины — системы, введенной еще при Петре I. Изначально в ее рамках служить призывались представители всех сословий — по одному человеку на 20 дворов. Возраст призывников составлял от 15 до 20 лет, их обеспечение брало на себя государство, дававшее рекрутам обмундирование и вооружение.

Со временем рекрутская система претерпела изменения: вырос возрастной порог, от повинности освободили купечество и духовенство. Затем перестали присылать рекрутов входившие в состав Российском империи Польша, Финляндия и Бессарабия, а в некоторых частях страны общины получили право вместо отправки рекрутов вносить деньги. С 1762 года стала добровольной служба для дворян.

В итоге воинская повинность превратилась в удел низших слоев общества. Так как она была не поголовной, ее несла община в целом, то в армию отправляли пьющих или «провинившихся» мужчин. А в XIX веке распространилась практика отправки в войска «охотников» — бедняков, которые за вознаграждение уходили в рекруты вместо своих нанимателей.

К середине XIX века стала очевидной необходимость реформирования армии. Главной предпосылкой к ней была проигранная Россией Крымская война 1853–1856 годов.

«Тогда Российская империя, начав войну с самой большой армией в мире, не смогла серьезно увеличить свое войско. Именно поэтому нужна была всесословная воинская повинность», — рассказал NEWS.ru историк и военный эксперт Борис Юлин.

Какие правила для набора в войска ввел Александр II

Воинский устав Александра II изменил и порядок набора в армию, и условия прохождения службы. Отныне призывать в войска снова стали представителей всех сословий, при этом возраст призывников составлял от 21 до 40 лет. Устранялась возможность денежного выкупа и прохождения службы «охотниками».

Срок службы в сухопутных войсках составлял 15 лет (из них девять — в запасе), во флоте — 10 лет (три в запасе). Длительность пребывания в армии снижалась, если призывник имел образование: так, те, кто окончил высшее учебное заведение, находились «под ружьем» лишь полгода. Правительство каждый год устанавливало необходимое число новобранцев, имена которых определял жребий, все остальные отправлялись в запас. Фактически службу проходили лишь 20–25% призывников.

По словам Бориса Юлина, шанс проявить себя у обновленной армии появился уже скоро — во время Русско-турецкой войны 1877 года, которая завершилась победой Российской империи. Тогда, отмечает эксперт, проявились главные преимущества любой призывной армии перед рекрутской.

«Они заключаются в том, что можно иметь сравнительно небольшую армию мирного времени, которая готовит обученные резервы, а в военное время развертывается за счет мобилизации. Такая армия была у Наполеона, такая армия была у Гитлера, когда он завоевал Европу, такая армия была у Советского Союза, когда она разгромила фашистские войска», — напомнил он.

Фото: Никитин Д/Public domain/wikipedia/commons Русские войска. Вид крепости Карс. 1877—1878 годы

По мнению историка, Александр II сделал действительно умный шаг: реформа серьезно повысила обороноспособность Российской империи, при этом численность армии в мирное время сократилась в 1,5 раза, в то время как в военное она могла возрасти в 3–4 раза по сравнению с прежней системой набора.

Как комплектуется армия России сегодня

Процесс комплектования армии России со времен императора-освободителя претерпел существенные изменения. С 1992 года набор в войска ведется на смешанной основе — за счет военнослужащих-контрактников и призывников. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев, а возраст новобранцев, согласно указу президента Владимира Путина, который вступил в силу с 1 января, варьируется от 18 до 30 лет. В декабре 2023 года Путин также увеличил штатную численность Вооруженных сил с 2,04 млн до 2,2 млн человек. Из них 1,32 млн приходится непосредственно на военнослужащих, остальные — гражданский персонал.

Численность военных увеличивается за счет контрактников. Такая тенденция наметилась еще в 2010-х и получила новый импульс после начала специальной военной операции на Украине. Если в 2020-м количество контрактников в рядах ВС РФ составляло около 405 тысяч человек, то сегодня, по данным Минобороны, оно превышает 640 тысяч.

Это объясняется тем, что на контрактную службу поступают профессиональные военные — те, кто хорошо подготовлен и мотивирован, пояснил NEWS.ru военный историк Юрий Кнутов. А также тем, что ряд специальностей, которые сегодня необходимы в войсках, невозможно освоить за год срочной службы.

«Есть специальности, которые надо комплектовать по призывам, — например, мотострелки. Это военнослужащие, которые могут освоить воинскую специальность за полгода и затем еще полгода ее оттачивать. Но есть специальности, которые можно освоить за два-три года и только потом уже быть классным специалистом и даже поделиться обретенным опытом с другими военнослужащими», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему Россия не отказалась от службы по призыву

Задолго до начала СВО, еще в 2019 году, Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что со временем призыв на срочную военную службу уйдет в прошлое, уступив место контракту.

Попытки полностью отказаться от призыва уже предпринимались. Так, в 2001 году был утвержден план военной реформы тогдашнего премьер-министра Михаила Касьянова, который предусматривал полную отмену службы по призыву к 2010 году. Но вскоре концепция изменилась: к концу 2002-го министр обороны Сергей Иванов заявил, что перевод ВС на контракт не означает полного отказа от призыва.

По словам Бориса Юлина, идея полного перевода армии на наемную систему имеет свои плюсы.

«Против кого ни пошли армию воевать — с тем она воевать и будет. Например, США перешли от призывной армии к наемной во время войны во Вьетнаме, потому что им было тяжело объяснить своим гражданам, за что те должны погибать на другой стороне Земного шара», — объяснил историк.

Минусы же заключаются в больших затратах на содержание такого войска, а также в уровне его моральной подготовки.

«Наемная армия требует большого состава мирного времени и дорогого содержания. Ну, и мертвым деньги не нужны — то есть обычно наемная армия оказывается в случае тяжелых потерь менее боеспособной, чем призывная», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее под началом Сергея Иванова разрабатывалась программа перехода на комплектацию воинских должностей контрактниками. В 2003-м министр прогнозировал, что на новую систему армия перейдет в течение следующих четырех лет. Но только при соответствующем финансировании — стоимость реформы тогда оценивалась в 130 млрд рублей. Ведомство даже начало укомплектовывать исключительно контрактниками отдельные части, однако в целом реформа провалилась — в том числе из-за невозможности обеспечить контрактникам достойные условия работы.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Затем призывы сделать армию контрактной прозвучали в конце 2010 года от начальника Генштаба ВС РФ Николая Макарова. Он, по словам Юлина, предлагал уходить от мобилизационных схем и перейти к небольшой кадровой контрактной армии. Эту идею историк считает нежизнеспособной.

«Такие идеи были всегда, но каждый раз, когда начиналась война, оказывалось, что такая армия быстро заканчивается и что она не способна решить поставленные задачи», — подчеркнул эксперт.

Почему уход от призыва невозможен

В свое время Сергей Иванов призывал использовать в России опыт Испании. Королевство с 2002 года отказалось от обязательного призыва, сегодня его войска формируются на контрактной основе. Однако, как отмечала газета El Periodico, испанские ВС испытывают острый дефицит личного состава.

С такой же проблемой столкнулись и в США: численность американских войск достигает 1,4 млн человек, однако канал NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне летом 2022-го сообщал, что в ВС отмечается сильнейшая нехватка военнослужащих за последние 50 лет. Юрий Кнутов объясняет эти проблемы незаинтересованностью людей в предлагаемых условиях службы.

«Есть сложности, связанные с размерами денежного содержания и с бытовыми условиями. Но главная проблема — это то, что карьерный рост, например, в американской армии очень ограничен. Сейчас в США идут служить в основном представители других национальностей, в первую очередь Латинской Америки, которые хотят получить грин-карту», — заметил он.

Некоторые страны Европы, где служба в армии была контрактной, вернулись к призывной системе. Например, в 2015 году всеобщую воинскую повинность ввела Норвегия. Следом за ней, в 2017-м, к призыву обратилась Швеция, а затем и Дания.

Аналогичная тенденция наметилась в странах Балтии: Литва уже набирает призывников при помощи генератора случайных чисел, Эстония планирует увеличить объемы ежегодного призыва, а Латвия пока лишь собирается вернуться к старой системе.

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Борис Юлин напомнил, что в 2022 году в России произошло событие, которое доказало невозможность полного перевода армии на контракт.

«У нас провели мобилизацию, которая является особенностью призывной армии. Мобилизуют тех, кто до этого проходил срочную службу, — их вооружают, снаряжают с мобилизационных складов. То есть уйти от призывной армии и мобилизационной схемы ни у кого не получается. И не получалось никогда», — подчеркнул он.

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