ВЦИОМ назвал рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о доверии президенту России Владимиру Путину. Исследование проходило с 27 июля по 2 августа 2020 года.
Сотрудники центра предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют больше всего. Около 64,9% указали российского лидера Владимира Путина. О недоверии к нему заявили 31,3%. Также респонденты назвали тех политиков, чью деятельность они одобряют. Путина отметили 60%.
Для проведения опроса сотрудники ВЦИОМ использовали метод телефонного интервью. Для данной выборки респондентов максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года работу Путина на посту президента одобрили около 66% опрошенных.
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