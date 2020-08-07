ВЦИОМ назвал рейтинг доверия Путину

https://static.news.ru/photo/72168530-d8b1-11ea-82a3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о доверии президенту России Владимиру Путину. Исследование проходило с 27 июля по 2 августа 2020 года.

Сотрудники центра предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют больше всего. Около 64,9% указали российского лидера Владимира Путина. О недоверии к нему заявили 31,3%. Также респонденты назвали тех политиков, чью деятельность они одобряют. Путина отметили 60%.

Для проведения опроса сотрудники ВЦИОМ использовали метод телефонного интервью. Для данной выборки респондентов максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года работу Путина на посту президента одобрили около 66% опрошенных.