Вассерман раскрыл признаки настоящего оппозиционера

https://static.news.ru/photo/c8757822-5a3f-11eb-a09b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Публицист, интеллектуал и многократный победитель телевикторин Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru выделил признаки настоящего оппозиционера и рассказал, почему не видит Алексея Навального в этой роли.

По мнению Вассермана, основной признак оппозиции — наличие позиции. Нужно вносить конструктивные предложения, которые способны поменять что-либо в общественной жизни, а не просто говорить, что «всё плохо», считает эксперт.

Кроме того, оппозиция должна быть с честной позицией, желательно при этом требовать от властей сведений, на основе которых можно выработать позицию. Нужно базироваться на вполне достоверных сведениях, а не просто кричать, что от нас «всё скрывают», — уверен публицист.

Основываясь на всём вышесказанном, Вассерман не может назвать Навального оппозиционером, заверяя, что он не предлагает ничего содержательного, а базируется на заведомо недостоверных сведениях.

Хрестоматийный пример — когда он объявил и выложил в Интернет якобы имения главы РЖД, план, взятый с сайта архитектурного бюро, рекламирующий творческие возможности бюро и никак не связанный ни с каким зданием. Понятно, что это никоим образом не оппозиция, — заключает Вассерман.

NEWS.ru напоминает, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался считать Навального оппозиционером.