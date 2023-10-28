«Василек» сжег колонну ВСУ под Соледаром: новости СВО на вечер 28 октября Доброволец «Скифа» сообщил об уничтожении колонны ВСУ под Соледаром

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа расчета автоматического миномета 2Б9М «Василек»

Добровольческий штурмовой корпус батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил колонну автомобилей Вооруженных сил Украины под Соледаром, заявил замкомандира минометного взвода с позывным Струна. По его словам, цель поразил расчет миномета «Василек». Расчет миномета «Василек», предназначенный для поражения пехоты и легкой техники, на данном участке работает каждый день в любое время суток, а беспилотники помогают корректировать его действия, уточнил Струна.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 28 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские системы ПВО успешно отражают натовские снаряды ВСУ

Американские ракеты Вооруженных сил Украины ATACMS, про уничтожение которых ранее сообщали в Минобороны России, были сбиты огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, заявил бывший замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Генерал отметил, что скорость полета ракет ATACMS не превышает 1400 м в секунду и поэтому они являются уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС. Источник агентства, близкий к Минобороны, ранее рассказал, что по ATACMS ударили на максимальной дальности, в момент поражения ракеты находились на высоте примерно в 1000 м.

Минобороны РФ в свежей сводке сообщило об уничтожении средствами российской ПВО двух боевых самолетов украинской армии. По данным ведомства, ВСУ потеряли штурмовики Су-25 и истребитель МиГ-29.

Кроме того, в Минобороны отчитались о перехвате четырех ракет ATACMS, двух управляемых авиабомб JDAM, трех противорадиолокационных ракет HARM и восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также в ведомстве сообщили, что за сутки российские военные сбили 36 дронов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Telegram-канал SHOT сообщил, что квадрокоптер с взрывчаткой упал на территории Курской области. По его информации, дрон рухнул в 100 метрах от украинской границы. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

По всей Украине звучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали утром 28 октября на всей территории Украины, такие данные показали онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сведений о возможных взрывах не приводилось.

По данным карты, первую тревогу объявили в Киеве и некоторых центральных областях страны. В 10:53 сирены работали по всей стране. До этого воздушная тревога работала в Житомирской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Волынской, Тернопольской, Сумской и Днепропетровской областях.

Что сейчас происходит в зоне спецоперации

Российское военное ведомство опубликовало видео работы дронов-камикадзе на Артемовском направлении. На кадрах продемонстрировано, как беспилотник поражает бойцов Вооруженных сил Украины. Также на видео можно заметить, что FPV-дроны набирают высоту за считаные секунды. При достижении цели БПЛА точечно бьют по ней.

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал кадры с уничтоженным немецким танком Leopard 2 в зоне спецоперации. Военкоры уточнили, что военная техника Вооруженных сил Украины была ликвидирована на Запорожском направлении. На кадрах запечатлен уже разгромленный танк ВСУ. По данным канала, удар нанес российский FPV-дрон.

Украинские дроны со взрывчаткой падают в районе Курской АЭС

Один из украинских дронов, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, два другие упали на комплекс административных зданий станции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предположила, что такого рода террористические атаки Киев совершает по прямому указанию западных кураторов. По предварительным данным, эти дроны были оснащены взрывчаткой, произведенной в странах Запада, уточнила дипломат.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что целенаправленная атака на Курскую атомную электростанцию беспилотных летательных аппаратов ВСУ является попыткой Украины вновь вернуться в западную информационную повестку. По его словам, руководство Украины готово на все ради того, чтобы о нем вспомнили на Западе.

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