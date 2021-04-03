Вакцинацию от COVID-19 прошли около 7 млн россиян

https://static.news.ru/photo/c416219e-9489-11eb-a740-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выросло до 6,93 млн (4,74% от населения РФ). За месяц количество вакцинированных увеличилось почти на 2 миллиона.

За месяц число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выросло с 4,72 млн (3,22%) до 6,93 млн (4,74% от общего населения страны) по состоянию на 30 марта — 2 апреля, — сообщает РБК.

Полностью вакцинированных, то есть тех, кто получил уже две дозы препарата, больше всего оказалось на Чукотке (7,27%), в Москве (6,32%), Ненецком АО (6,04%) и в Сахалинской области (5,91%). Всего две дозы получили 4,72 млн россиян (3,23% населения РФ).

Самые низкие показатели вакцинации на сегодняшний день зафиксированы в республиках Северного Кавказа и Удмуртии. Так, в Ингушетии от коронавируса привито только 3% населения, в Северной Осетии — 2,63%, в Карачаево-Черкесии — 2,56%, в Чечне — 1,94%, в Кабардино-Балкарии — 1,93%. В Удмуртии первую дозу получили только 2,95% жителей.

Нельзя назвать высокими темпы вакцинации в Ростовской (3,18%), Волгоградской (3,14%) областях и Адыгее (3,18%). Особняком стоит Дагестан - это единственный российский регион, где даже одну дозу вакцины получило менее 1% населения.

Как писал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие граждане России могут привиться отечественным препаратом «Спутник V» до июля. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным он подчеркнул, что программа по вакцинации реализуется активно и безусловно с фокусом на россиян. В настоящее время Россия является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации.