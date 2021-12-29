В Якутске свора собак растерзала женщину

В Якутске рядом с ипподромом найдено растерзанное тело 53-летней женщины. По предварительным данным, она стала жертвой стаи бродячих собак, ранее нападавших на людей в том же районе, сообщил портал «Новости Якутии».

Тело женщины обнаружил студент Арктического агротехнологического госуниверситета (АГАТУ), сообщил проректор вуза по цифровизации Николай Потапов. Студент также подвергся нападению собак, но сумел защититься. Позже он прибежал в учебное заведение и сообщил охране, что у ипподрома находится тело женщины. Потапов добавил, что собаки порвали одежду студента, однако травм тот не получил.

Член Общественной палаты Якутска Антон Жондоров заявил, что женщина скончалась не из-за нападения бездомных собак.

По данным врачей скорой помощи, женщина скончалась от естественных причин и уже потом её тело начали терзать собаки. В целом считаю такие ситуации недопустимыми. Дальше эти собаки-людоеды будут нападать на живых. Их нужно отловить и утилизировать, — написал Жондоров на своей странице в Facebook.

Следователи завели уголовное дело по факту гибели женщины по ч. 2 ст. 293 УК РФ — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека, говорится на сайте СУ СК по Республике Саха (Якутия).

Также сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных, — сообщает ведомство.

Ранее 19 декабря в Уфимском микрорайоне Шакша стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку. Она шла на каток, когда в дневное время суток собаки набросились и искусали её, нанеся девочке ранения головы, туловища и конечностей. Школьницу госпитализировали в одну из районных больниц, где ей была оказана вся необходимая помощь.