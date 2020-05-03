В ВС и военных учебных заведениях РФ COVID-19 заболели более 3 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/fedb2dfa-8d65-11ea-a1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В период с 3 марта по 3 мая в российских Вооружённых силах и военных учебных заведениях коронавирусом заразились более трёх тысяч человек. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене Минобороны России.

Во время сплошного тестирования в Вооружённых силах РФ в период с марта по 3 мая с. г. установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами на коронавирусную инфекцию, — сказано в документе.

В Минобороны сообщили, что коронавирус также обнаружен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений. В ведомственных вузах выявлено 1228 случаев заражения. 332 заболевших являются гражданским персоналом.

К 3 мая в мире COVID-19 заразились более 3,4 млн человек. Жертвами нового коронавируса стали более 243 тысяч, а более чем миллиону человек удалось справиться с болезнью.

Сейчас в России подтверждено 134 686 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 10 633. Победить COVID-19 удалось 16 639 пациентам. Выписались за сутки ещё 1626. Жертвами заболевания стали 1280 человек. 58 скончались за прошедшие сутки.

В Москве, где наибольшее число заболевших коронавирусом, на сегодняшний день подтверждено 68 606 случаев (+5948 за последние сутки). 7029 человек выздоровели, 729 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минобороны РФ сообщили, что считают COVID-19 серьёзной угрозой.