В Минобороны РФ считают COVID-19 серьёзной угрозой

https://static.news.ru/photo/cc26c780-8c97-11ea-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

COVID-19 действительно является серьёзной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания. Такого мнения придерживаются все сотрудники Министерства обороны РФ.

Позиция Минобороны — мы должны относиться со всей серьёзностью. Распространение коронавирусной инфекции несёт большую угрозу. Эта инфекция не имеет границ, она имеет большую скорость распространения, она носит уже массовый характер, — отметил заместитель министра обороны Александр Фомин в эфире телеканала «Звезда».

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались . За последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло.

Как писал NEWS.ru, директор ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для победы над коронавирусом необходимо повысить выявляемость заболевших и расширить охват тестирования.