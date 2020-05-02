В Минобороны РФ считают COVID-19 серьёзной угрозой

COVID-19 действительно является серьёзной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания. Такого мнения придерживаются все сотрудники Министерства обороны РФ.
Позиция Минобороны — мы должны относиться со всей серьёзностью. Распространение коронавирусной инфекции несёт большую угрозу. Эта инфекция не имеет границ, она имеет большую скорость распространения, она носит уже массовый характер, — отметил заместитель министра обороны Александр Фомин в эфире телеканала «Звезда».
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека
Как писал NEWS.ru, директор ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для победы над коронавирусом необходимо повысить выявляемость заболевших и расширить охват тестирования.
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