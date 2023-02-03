В Совфеде сообщили, нужна ли новая мобилизация Сенатор Бондарев: необходимости в новой мобилизации нет

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев

Новая волна мобилизации не нужна, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, любые спекуляции на эту тему нужны только для того, чтобы посеять недовольство среди граждан.

Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу. Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство. Пока в этом вопросе необходимости нет, — заявил Виктор Бондарев.

Он также подчеркнул, что руководство страны не скрывает планов и при необходимости все доводит до граждан.

Ранее основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО, написал письмо, в котором поделился рядом советов по тому, как вернуть в Россию айтишников, покинувших страну на фоне СВО и частичной мобилизации. По словам Сачкова, специалистам необходимо гарантировать полную безопасность. Кроме того, айтишники должны чувствовать возможность для реализации.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в январе на рынке вакансий в Москве значительно выросло количество объявлений о поиске специалистов, отвечающих за воинский учет, бронь сотрудников и взаимодействие с военкоматами. По данным канала, поиск таких специалистов ведется и в госучреждениях.