В Сочи арестовали хозяина собаки, которая загрызла 12-летнюю девочку

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Следствие предъявило обвинение 51-летнему мужчину, после того как его собака загрызла 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю. Он обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно решению суда, на время следствия мужчина будет находиться под арестом. Отмечается, что мужчина содержал семь крупных собак.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю продолжается расследование уголовного дела о гибели 12-летней девочки в результате нападения собак. В настоящее время 51-летнему собственнику животных предъявлено обвинение в причинении несовершеннолетней смерти по неосторожности и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в конце апреля этого года. Тогда девочка со своей мамой приехала в Сочи для участия в детском первенстве России по шахматам. Они остановились в оздоровительно-образовательном центре «Илона», расположенном в курортном микрорайоне Лоо Краснодарского края. Вечером шахматистка решила прогуляться и покормить собаку с щенятами. Она пробралась на заброшенную стройку через дыру в заборе. Спустя час тело девочки со следами укусов обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.