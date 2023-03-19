СМИ: под Одессой создали лагерь для украинцев, нежелающих воевать с Россией Барбашов заявил о концлагере под Одессой для нежелающих воевать с Россией украинцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Киева создали в Одесской области лагерь для украинцев, которые уклонялись от призыва в армию и не желали сражаться с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов агентству РИА Новости. Он утверждает, что в последнее время власти мобилизуют в основном жителей русскоязычных областей — Одесской, Николаевской и Херсонской, «людей на улицах похищают, а тех, кто не хочет воевать с русскими, заключают».

Барбашов отметил, что людей в данном лагере содержат в трудных условиях, предоставляют недостаточное питание и подвергают пыткам, чтобы заставить их воевать против России. Барбашов также отметил, что их «кидают неподготовленными на линию соприкосновения, где их жизнь продлевается лишь на сутки».

Кроме того, он добавил, что сельские советы на юге Украины провели учет мужчин.

Теперь люди боятся не только выходить на улицу, но и не знают, как скрыться от принудительной мобилизации, поскольку в селе это очень сложно, — сказал Барбашов.

Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ перебрасывает в Часов Яр в пригороде Артемовска в ДНР военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО в европейских странах. По его словам, прибывший личный состав отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Марочко отметил, что Киев также направляет в населенный пункт вооружение и технику.