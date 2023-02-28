Сотни обученных натовцами солдат ВСУ переброшены под Артемовск Марочко сообщил о переброске обученных НАТО солдат ВСУ в Часов Яр

Фото: МО Украины

Командование ВСУ перебрасывает в Часов Яр в пригороде Артемовска в ДНР военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО в европейских странах, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, прибывший личный состав отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Киев также направляет в населенный пункт вооружение и технику, рассказал Марочко РИА Новости.

Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники, порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО, — сообщил Марочко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что практически все дороги на пути в Артемовск находятся под огневым контролем российских войск. При этом Пушилин добавил, что Киев продолжает перебрасывать резервы на Артемовское направление.

25 февраля сообщалось, что украинские военные подорвали дамбу в Артемовске. После этого Марочко заявил, что ситуация в городе находится на грани экологической катастрофы. Военный сказал, что в воду начали проникать канализационные отходы, что вместе с плюсовой температурой грозит попаданием ядовитых веществ в грунтовые воды.