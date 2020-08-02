В России за сутки выявлено 5394 случая заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2558f1e2-d55f-11ea-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки было выявлено 5394 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. 1413 случаев из них (26,2%) выявлены у контактных лиц без клинических проявлений заболевания.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 856 264 случая инфицирования в 85 регионах.

Кроме того, за сутки было зафиксировано 79 летальных случаев. За период пандемии в стране скончались 14 207 пациентов.

Также за сутки выздоровели 3420 человек. Всего в России вылечились 181 342 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, общее число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 18 миллионов. По стоянию на 3 августа 07:06 мск во всём мире подтверждены 18 019 472 случая заражения коронавирусом. 688 369 из них — с летальным исходом. 10 649 111 человек смогли успешно завершить лечение.