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Россия

В России за неделю от COVID-19 умерло больше пациентов, чем за весь август

12:33, 29 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На этой неделе число подтверждённых случаев коронавируса в России не раз становилось антирикордным. Так, прирост заражённых за этот период почти сравнялся с показателями сентября, а число жертв за семь дней стало больше, чем за весь последний месяц лета. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

К 29 ноября COVID-19 подтвердился у 26 683 человек за прошедшие сутки. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 269 316 жителей РФ.  Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0,5%), ХМАО и Дагестане (0,6%). За весь период пандемии в стране выздоровели 1 761 457 человек (+21 987 за сутки), скончались от инфекции 39 527 жителей РФ (+459 за сутки), писал NEWS.ru.

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