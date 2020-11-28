В России за неделю от COVID-19 умерло больше пациентов, чем за весь август

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Правительство РФ увеличило квоты на ввоз в страну обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство. Сильнодействующие вещества применяют при оказании паллиативной помощи и для анестезии, также они служат основой для производства новых лекарств.

В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на...