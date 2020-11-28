В России за неделю от COVID-19 умерло больше пациентов, чем за весь август

На этой неделе число подтверждённых случаев коронавируса в России не раз становилось антирикордным. Так, прирост заражённых за этот период почти сравнялся с показателями сентября, а число жертв за семь дней стало больше, чем за весь последний месяц лета. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
К 29 ноября COVID-19 подтвердился у 26 683 человек за прошедшие сутки. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 269 316 жителей РФ. Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0,5%), ХМАО и Дагестане (0,6%). За весь период пандемии в стране выздоровели 1 761 457 человек (+21 987 за сутки), скончались от инфекции 39 527 жителей РФ (+459 за сутки), писал NEWS.ru.