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В России выявили свыше 25 тысяч новых заражённых COVID-19

11:42, 18 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За минувшие сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса, при этом 11,3% не имели симптомов болезни. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Таким образом, общее число заражённых COVID-19 за весь период пандемии составило 5 958 133. Умерли от последствий коронавируса за прошедшие 24 часа 764 человека, полностью выздоровели — 18 886 человек. Всего от COVID-19 в России вылечились 5 341 231 граждан.

Большая часть новых заражений (2 554 случая) зафиксировали в Московской области, на втором месте по приросту оказался Санкт-Петербург (1 941), затем следуют Нижегородская область (533), Красноярский край (505) и Свердловская область (486). 

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки за полуострове зафиксировано 409 новых случаев коронавирусной инфекции. Такое значение является рекордным для Крыма.

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