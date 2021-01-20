В России выросли цены на курицу, рыбу и хлеб

https://static.news.ru/photo/3e00237c-5b34-11eb-9b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За период с 12 по 18 января выросли цены на ряд продовольственных товаров. В частности, на 0,5% подорожали мясо кур и замороженная рыба. Об этом NEWS.ru сообщили в Росстате.

В ведомстве отметили, что на 0,3% увеличилась стоимость ржаного хлеба, макарон и чёрного чая. В свою очередь говядина, свинина и мясные консервы стали дороже на 0,2%.

За овощи же теперь придётся отдать больше в среднем на 1,2%. В том числе за помидоры (+3,5%), картофель (+2,1%), морковь (1,9%) и лук репчатый (+0,8%).

Также отмечается, что подсолнечное масло в целом по России подорожало на 0,1%, тогда как сахар-песок подешевел на 0,5%.

В то же время на 0,2% стали стоить меньше гречневая крупа и пшено, куриные яйца — на 0,7%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (+0,7%), сухие корма для животных (+0,3%) и мыло (+0,1%).

Тогда как из других непродовольственных товаров выросли в цене отечественные легковые автомобили (+2,3%), телевизоры (+1,3%) и сигареты российского производства (+0,4%).

Ранее Минсельхоз России заявил о снижении стоимости сахара и подсолнечного масла в РФ как у производителей, так и на розничном рынке.