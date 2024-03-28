В России расширят возможности для блокировки контента в интернете Святенко: Генпрокуратура разрабатывает проект о блокировке контента в интернете

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Генеральная прокуратура России разрабатывает законопроект о расширении возможностей по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, авторы должны нести ответственность за достоверность размещенной публично информации, а мнение об их профессиональной квалификации может быть ошибочным.

Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывается законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента, — рассказала сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не станут блокировать мессенджер Telegram. По его словам в настоящий момент этот вопрос не рассматривается.