В России провели более 30 миллионов тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/c8395cca-d871-11ea-b5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число проведённых в России тестов на наличие коронавирусной инфекции превысило отметку в 30 миллионов исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране была сделана 321 тысяча тестов.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование остаются 246 322 человека.

По состоянию на четверг, 6 августа, в мире выявлено более 18,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались около 700 тысяч человек. Выздороветь удалось 11,1 млн. Первое место по числу заражённых занимают США, на второй строке Бразилия, третье место — Индия, а четвёртое — Россия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 6 августа оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве сообщил о гибели ещё 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших в городе достигло 4546 человек.