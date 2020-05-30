В России признали экстремизмом искажение истории, возрождение идей фашизма

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Президент России Владимир Путин утвердил 29 мая 2020 года документ, согласно которому умышленные попытки исказить исторические факты, а также продвижение идей нацизма и фашизма считаются экстремизмом.

Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма, — приводят сообщение документа «Известия».

В документе отмечается, что преступлений, связанных с экстремистскими угрозами не очень много по сравнению с другими преступлениями. Однако они способны нанести большой вред, общественные резонанс и нарушить стабильность как в отдельном регионе, так и в масштабах всей России, сообщает «Российская газета».

Как писал NEWS.ru ранее, Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Он вступил в силу с 29 мая 2020 года.