В России предложили запретить остановки на «островках безопасности»

Минтранс и МВД предложили запретить остановку транспорта на «островках безопасности». Это следует из проекта постановления правительства. Изменения собираются внести в правила дорожного движения, сообщает РИА Новости.

Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности, — говорится в документе, который имеется в распоряжении агентства.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас для предотвращения остановки в таких местах размещают малые архитектурные формы или бетонные блоки, которые таким образом не допускают хаотичную парковку. Однако подобные меры ухудшают облик города и снижают безопасность движения. Это особенно актуально для ночного времени и зимы. Поэтому лучшим решением, считают в ведомствах, было бы полностью запретить там остановку, что должно улучшить видимость и помочь повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах.

Кроме того, в Минтрансе и МВД предлагают ввести новые дорожные знаки для обозначения мест зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать некоторые уже существующие дорожные знаки.

Ранее в правила дорожного движения предложили внести изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В частности, максимальную скорость для них предполагается ограничить 25 км/ч. Также предлагается ограничить вес самоката и ввести возрастные ограничения.