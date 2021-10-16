В России появились новые правила подключения участков к газу

В России вступили в силы новые правила газификации земельных участков, сообщается в опубликованном постановлении на сайте правительства. Согласно нововведению, теперь догазификация пройдёт в населённых пунктах с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой, от удалённости которой зависят сроки подведения.

Возможность подключения газа получат граждане, которым газ необходим для личных, семейных и домашних нужд.

Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях, — говорится в документе.

Для проведения газа на участок необходимо оставить заявку через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Для её рассмотрения необходим ситуационный план, топографическая карта и свидетельство о праве собственности.

Ранее в Минэнерго сообщили, что количество российских регионов, жители которых получат возможность бесплатно подвести газ до участка, решено увеличить с 4 до 15. Ещё осенью 2020 года речь шла лишь о четырёх пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский края, а также республики Бурятия и Дагестан.