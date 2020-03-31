https://static.news.ru/photo/cc8ee20c-732e-11ea-9b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заболевших COVID-19 жителей России увеличилось за сутки на 500 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом заражены в стране теперь 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции по последним данным стали 17 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров.

Новые заболевшие выявлены в 24 российских регионах. За последние сутки погибли восемь заболевших.

Кроме того, впервые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Астраханской и Магаданской областях. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. В Санкт-Петербурге их 48.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.