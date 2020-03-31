Число заболевших COVID-19 жителей России увеличилось за сутки на 500 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
Таким образом заражены в стране теперь 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции по последним данным стали 17 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров.
Новые заболевшие выявлены в 24 российских регионах. За последние сутки погибли восемь заболевших.
Кроме того, впервые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Астраханской и Магаданской областях. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. В Санкт-Петербурге их 48.
Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.
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