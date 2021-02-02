В России освободилась треть коек для коронавирусных пациентов

https://static.news.ru/photo/f7a85dc4-6545-11eb-8c57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больницах российских регионов освободилось более 33% коек, предназначенных для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС Мурашко.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что освобождающиеся койки должны «незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю».

На селекторном совещании с регионами Мурашко также отметил, что граждан старше 60 лет необходимо вакцинировать от коронавируса в приоритетном порядке, потому что «они имеют более высокие риски осложнённого течения заболевания».

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 1597 новых пациентов недуг проходит без клинических симптомов. Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (1701), Санкт-Петербурге (1484) и Московской области (1053). Отмечается, что с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 3 884 730 человек.

Как рассказали в оперштабе, за прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 22 372 пациента с диагностированным COVID-19. Всего за период распространения инфекции с недугом смогли справиться 3 340 545 россиян. Также сообщается, что в течение прошедших суток в стране умерли 539 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 74 158.