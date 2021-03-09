В России нашли самую большую квартиру

https://static.news.ru/photo/becc55b2-80ea-11eb-b29b-96000091f725_660.jpg Фото: ansochi.com

В России самая большая квартира из тех, что находятся в продаже, экспонируется в жилом комплексе «Королевский парк» города Сочи — пентхаус площадью две тысячи квадратных метров оценили в 567 млн рублей.

Пятикомнатная недвижимость с бассейном, садами и зоной барбекю позволяет любоваться видом на море. Дизайн интерьера разработал российский кутюрье Валентин Юдашкин. Пентхаус оснащён системой «умный дом». Будущий собственник получит доступ ко всей инфраструктуре комплекса, передаёт Lenta.ru.

Вторая по площади квартира находится в Санкт-Петербурге. Пентхаус площадью 904 квадратных метра на Воскресенской набережной с панорамными видами на город стоит 249 млн рублей. Пространство делится на три уровня, которые связаны между собой гидравлическим лифтом. Также предоставляется три машино-места в подземном паркинге.

На третьем месте по площади находится трёхуровневая квартира в подмосковном посёлке Заречье. Недвижимость площадью 880 квадратных метров оценили в 150 млн рублей. В квартире имеются четыре спальни, три гостиные, два кабинета, сауна, лоджия и три балкона.

Ранее эксперты составили рейтинг из 10 самых дорогих дворцов, которые сейчас выставлены на продажу. Наиболее высоко оценено здание в Барвихе, продающееся за 1,65 млрд рублей. Строение находится на берегу Москвы-реки, на его территории расположена частная набережная. Кроме того, рядом находятся дом для персонала, гараж на пять машин, беседка и фонтан. По информации издания «Проект», этот дворец принадлежит сыну главы Росгвардии Виктора Золотова Роману.

На втором месте в рейтинге расположился особняк в посёлке Шервуд в Московской области, за который просят 1,38 млрд рублей. Во дворце есть каминный зал, столовая, приёмная, кухня, несколько спален, комната отдыха, игровая, детская, бассейн, спа-зона и тренажёрный зал. С территорией здания покупателю отойдут гектар леса и озеро. Тройку лидеров замыкает строение в посёлке Зелёная Лощина на Рублёво-Успенском шоссе. В нём есть отдельный винный погреб, сейфовая комната и кухня с лифтом на цокольном этаже, писал NEWS.ru.