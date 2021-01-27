Найден самый дорогой дворец в РФ, который можно купить

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Эксперты составили рейтинг из 10 самых дорогих дворцов, которые сейчас выставлены на продажу. Наиболее высоко оценено здание в Барвихе, продающееся за 1,65 млрд рублей.

Строение находится на берегу Москвы-реки, на его территории расположена частная набережная. Кроме того, рядом находятся дом для персонала, гараж на пять машин, беседка и фонтан.

По информации издания «Проект», этот дворец принадлежит сыну главы Росгвардии Виктора Золотова Роману. Здание выставили на продажу в сентябре 2020 года.

На втором месте в рейтинге расположился особняк в посёлке Шервуд в Московской области, за который просят 1,38 млрд рублей. Во дворце есть каминный зал, столовая, приёмная, кухня, несколько спален, комната отдыха, игровая, детская, бассейн, спа-зона и тренажёрный зал. С территорией здания покупателю отойдут гектар леса и озеро.

Тройку лидеров замыкает строение в посёлке Зелёная Лощина на Рублёво-Успенском шоссе. В нём есть отдельный винный погреб, сейфовая комната и кухня с лифтом на цокольном этаже.

Девять зданий рейтинга расположены в Подмосковье и только одно, самое дешёвое, в Ленинградской области. За трёхэтажный дом во Всеволожском районе региона просят 149 млн рублей, передаёт Lenta.ru.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом он заявил, что названия помещений «аквадискотека» и «комната грязи» возникли из-за неверного перевода с английского, писал NEWS.ru.