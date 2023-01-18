В России начнут массово производить IP-камеры видеонаблюдения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение планируется начать в России в 2023 году, сообщают «Известия». Ожидается, что заказчикам поставят не менее 1 млн IP-камер.

В 2024 году планируется наладить производство и поставки таких камер с улучшенными характеристиками, а именно с изменяемым фокусным расстоянием объектива, говорится в статье.

За реализацию проекта отвечает Минцифры. Соорганизаторами проекта выступили «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». Они же станут якорными заказчиками в рамках проекта, которые обеспечат минимальный объем закупок, необходимый для выполнения проекта.

Ранее сообщалось, что водители не будут в автоматическом режиме по камерам получать штрафы за выброшенные из автомобиля окурки, фантики и пластиковые стаканчики после вступления в силу поправок в КоАП РФ с 11 января. Представитель компании-разработчика комплексов фотовидеофиксации Сергей Кусов назвал подобную идею популистской. Он также отметил, что камеры фотовидеофиксации установлены далеко не везде и этот аспект усложняет отслеживание момента, когда водители выбрасывают мусор из автомобиля.

Ранее глава координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что в отдельных сегментах интернет-блока импортозамещение России проходит ударными темпами, а в каких-то нет. По словам эксперта, в России уже есть удостоверяющие центры, однако они пока ограничены и не смогут в полной мере заместить зарубежные аналоги. Такая же ситуация обстоит и с телеком-оборудованием, добавил он.