В России начали разработку обезболивающего без эффекта привыкания

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В Южном федеральном университете (ЮФУ) начали разработку органического обезболивающего без эффекта привыкания, сообщает «Радио 1». Препарат с условным названием РУ-1205 прошёл этап предклинических испытаний, теперь результаты нужно подтвердить на людях, рассказал завлабораторией органического синтеза НИИ физической и органической химии ЮФУ Анатолий Морковник.

Этот препарат является энергичным обезболивающим. Современные энергичные обезболивающие имеют крайне серьёзные побочные эффекты, такие как возникновение привыкания к ним. Поэтому они не продаются в аптеках без рецепта. Кроме этого, они угнетающе действуют на дыхательный центр. При передозировке бывают летальные исходы. Этот препарат не имеет данных негативных эффектов, — отметил он.

В случае успешного прохождения клинических испытаний препарат может появиться на рынке примерно через три года, добавил специалист.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила об опасности частого и бесконтрольного приёма обезболивающих. Он может привести к целому ряду проблем со здоровьем — от осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы до почечной и печёночной недостаточности.