В России могут ввести обязательный ПЦР-тест перед поездкой в другой регион

За последние пару месяцев в России темпы прироста числа заболевших коронавирусом превысили весенние показатели. Для купирования этой проблемы власти ввели ряд ограничений, включая дистанционное обучение, обязательное ношение масок и перчаток в транспорте, запрет на массовые мероприятия. При этом в новогодние каникулы, когда россияне начнут массово путешествовать, существенно вырастет риск «завоза» COVID-19 из одного региона в другой. Чтобы снизить эту угрозу, в Госдуме предлагают обязать россиян сдавать ПЦР-тест перед поездкой. Эксперты считают, что пассажиры, как и при выезде за границу, могли бы сдавать экспресс-анализ на вокзале или в аэропорту перед посадкой на рейс. Сколько тест будет стоить и на чьи плечи могут возложить эти расходы, выяснял NEWS.ru.

Для россиян, желающих отправиться в другой регион страны, предлагают ввести обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Запрос с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Алексей Кобилев направил министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Как отметил парламентарий в документе, власти приняли ряд мер в борьбе с начавшейся в 2020 году пандемией COVID-19. В частности, они закрыли границу страны и усилили контроль за передвижением через отечественные рубежи. Кроме того, людей изолируют в случае заражения коронавирусом. Для предотвращения распространения COVID-19 запрещены спортивные и зрелищные мероприятия, введено дистанционное обучение в образовательных учреждениях.

Однако, согласно сообщениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала осени число заболевших стабильно растёт. В отдельных субъектах ситуация ухудшается более быстрыми темпами.

При этом люди продолжают путешествовать между регионами России. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти ввели санитарные правила в транспорте, включая использование масок и перчаток, определённую рассадку пассажиров, измерение их температуры. Однако этого может быть недостаточно в той трудной эпидемиологической ситуации, которая наблюдается в настоящее время, полагает Кобилев.

С учётом вновь обострившейся ситуации, прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность введения обязательного ПЦР-исследования на предмет наличия SARS-CoV-2 для пассажиров, следующих по маршрутам межрегионального транспортного сообщения, не менее чем за два дня до совершаемого переезда в целях стабилизации ситуации в субъектах Российской Федерации, — говорится в депутатском запросе.

Как подчеркнул парламентарий, ПЦР-тестирование перед посещением того или иного региона позволит лучше отслеживать распространение коронавируса и предотвращать его «завоз» в субъекты, в частности, в случае его наличия у бессимптомных носителей.

Это полезно, потому что позволяет выявить бессимптомное течение заболевания, которое встречается в половине случаев. Человек может даже не знать, что является носителем вируса, и при тесном контакте заражает окружающих себя людей, особенно при длительном нахождении в транспорте. В таком случае транспортное средство становится инкубатором, везущим множество новых распространителей в регионы нашей страны. Ситуация с коронавирусом в стране неоднородна и весьма отличается в субъектах. Поэтому появляется опасность занесения инфекции из лидирующих по заболеваемости регионов в эпидемиологически более благополучные. Алексей Кобилев депутат Государственной думы депутат Государственной думы

По данным на 14 декабря, в России коронавирусом с начала эпидемии заболели 2,68 млн человек. Выздоровели 2,12 млн жителей страны, скончались 47,39 тысячи. В столице COVID-19 заразились почти 700 тысяч горожан.

Как отметила Анна Попова, сложная ситуация с распространением коронавируса сложилась в Карелии, Республике Коми и в Архангельской области. При этом стабильная картина наблюдается в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.

Тест для бюджета

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России можно было бы применить европейский опыт экспресс-тестирования на коронавирус перед межрегиональной поездкой. В этом случае пассажиры сдавали бы анализ на вокзале или в аэропорту непосредственно перед отправкой, рассказал NEWS.ru член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Конечно, нужно приводить систему к тому, чтобы при въезде в регион и при выезде в аэропорту или на вокзале люди сдавали экспресс-тест, и только в этом случае пассажира допускали бы на рейс. В течение пяти минут приходит результат, и пассажир либо проходит на посадку, либо нет. При этом все расходы должны быть за счёт государства, которое должно выделить деньги для аэропортов и перевозчиков. Это бы позволило не увеличивать стоимость билета. В таком формате это может работать. Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров председатель Общероссийского объединения пассажиров

По словам Зотова, подобные меры уже есть в Европе — в Голландии, Франции и Германии.

У нас государство выделило 15 млрд рублей на программу туристического кешбэка, из этих денег потрачен только один миллиард. Вот как раз из этих средств можно было бы выделить деньги на эти задачи и цели, — отметил он.

Как отметил Зотов, для путешествия, возможно, потребуется сдать анализ семье из нескольких человек, при этом его стоимость в регионах порой доходит до пяти тысяч рублей, а длительность исполнения — до семи дней. Поэтому если ПЦР-тестирование перед поездкой будут оплачивать пассажиры, это фактически остановит туристические потоки внутри страны, либо вызовет волну поддельных справок об отсутствии инфекции.