В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с чумой в России

https://static.news.ru/photo/325066e6-cdd0-11ea-a0a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случаев заболевания бубонной чумой в России в 2020 году зарегистрировано не было, последний раз её выявляли в 2016 году на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, граничащего с Монголией. Как сообщили в Роспотребнадзоре, всё население этого высокогорного природного очага чумы ежегодно прививают противочумной вакциной.

В 2020 году заболеваний чумой на территории России не зарегистрировано. Последние случаи имели место в 2014 году (один случай), 2015-м (один случай) и в 2016 году (один случай), — сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В Кош-Агачском районе постоянно выявляют заражённых чумой сурков. Поэтому ведомство разработало комплекс профилактических мероприятий для предупреждения заражения людей. Специалисты истребляют блох на территориях, прилегающих к населённым пунктам и стоянкам животноводов, проводят дератизацию и дезинсекцию в посёлках. В районе запрещён отлов и охота на сурков. 18 тыс. человек, проживающих в Кош-Агачском районе, в обязательном порядке ежегодно прививаются против чумы, в Туве прививку делают 3,5 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, два никак не связанных друг с другом случая заражения бубонной чумой на территории Монголии нельзя назвать вспышкой заболевания. Эти инциденты с заболеванием — обычное явление, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Минздрава России профессор Владимир Никифоров. По его словам, чума в Монголии была и будет. Ежегодно в стране регистрируют несколько случаев заражения, и все об этом прекрасно знают.

6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.

Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем.