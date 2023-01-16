В Роскомнадзоре подсчитали число заблокированных сайтов с ЛГБТ-тематикой «Ведомости»: Роскомнадзор с декабря 2022 года заблокировал 306 сайтов с ЛГБТ-пропагандой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С начала декабря 2022 года, когда в России начал действовать закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов соответствующей тематики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства. Основная часть блокировок пришлась на последнюю декаду декабря и начало 2023 года

По словам одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, в настоящее время власти «в рабочем режиме доводят до участников рынка», что именно считается пропагандой ЛГБТ, а что представляет собой пропаганду, запрещенную в РФ только для несовершеннолетних. Депутат отметил, что владельцы ресурсов самостоятельно проводят оценку содержимого и удаляют то, что считают подпадающим под действие нового закона.

Если же им что-либо остается непонятно, они запрашивают Роскомнадзор, «который в рабочем порядке направляет им претензии», резюмировал депутат.

Ранее Хинштейн в очередной раз заявил о том, что принятые в России в недавнем времени законы запрещают не само упоминание понятия ЛГБТ, а его пропаганду. Таким образом парламентарий отреагировал на замечание журналистки Ксении Собчак о том, что видео сервисы начали редактировать фильмы и сериалы, убирая оттуда любые упоминания нетрадиционных отношений, что в результат приводит к существенному сокращению хронометража и полную потерю смысла сюжетов.