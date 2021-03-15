В РФ хотят разрешить удаленную покупку сим-карт с помощью биометрии

Законопроект о предоставлении возможности заключать договоры по оказанию услуг сотовой связи с помощью биометрии дистанционно внесло на рассмотрение Госдумы правительство РФ. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Предполагается, что данная инициатива будет
Как отмечается в пояснительной записке, реализация данного проекта позволит заключать договора на оказание услуг сотой связи без посещения гражданами салона оператора связи.
Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удаленной идентификации, — сообщается в пояснительной записке.
На сегодняшний день такая возможность не допускается по законам «О связи» и «О персональных данных». В случае принятия нового закона пользователю нужно будет лишь запустить мобильное приложение, которое позволит идентифицировать личность и затем оформить сим-карту.
Предполагается, что в результате внедрения нового закона сим-карты можно будет эффективно распространять в продуктовых магазинах, аптеках, на автозаправках, в пунктах выдачи заказов. Это приведёт к увеличению числа абонентов и сокращению доли «серого» рынка сотовой связи, даст дополнительные налоговые отчисления в бюджет.
Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор ввёл запрет на использование мобильных средств связи в образовательных целях.